Rusya, Ukraynalı iki belediye başkanını kaçırmakla suçlanıyor
Ukrayna Dışişleri Bakanı, güneydeki Dniprorudne kenti belediye başkanının kaçırıldığını açıkladı. Cuma günü de Melitopol kenti belediye başkanının kaçırıldığı duyurulmuştu. Zelenskiy, Almanya ve Fransa'nın bu konuda Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini dile getirdi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı, güneydeki Dniprorudne kenti belediye başkanının kaçırıldığını açıkladı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rus kuvvetlerinin, Ukrayna'nın güneyindeki Dniprorudne kentinin belediye başkanını kaçırdığını söyledi.
Dniprorudne yerel yönetiminin başında olan Yevhen Matveyev, Rus birlikleri tarafından kaçırıldığı iddia edilen ikinci Ukraynalı belediye başkanı oldu.
Cuma günü de Melitopol kenti belediye başkanının kaçırıldığı duyurulmuştu.
Kuleba, Matveyev'i "Rus savaş suçlularının" kaçırdığını söyledi.
Kuleba, "Yerli halktan destek alamayan işgalciler teröre yöneliyor. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları Rusya'nın Ukrayna'ya ve demokrasiye yönelik terörünü durdurmaya çağırıyorum" dedi.
Pazar günü Rusya, Melitopol'e yeni bir belediye başkanı atamıştı.
Melitopol'e yeni belediye başkanı olarak atanan Galina Danilchenko, kamuya ilk hitabında şehirde yaşayanları 'aşırı davranışlar göstermemeleri' gerektiği konusunda uyararak asıl görevinin 'yeni gerçeklik altında basit mekanizmalar kurmak' olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'yı ülkesini parçalamak için 'sahte cumhuriyetler' yaratmakla suçladı.
Fedorov'un bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Zelenski, Almanya ve Fransa'nın bu konuda Rusya'ya baskı uygulaması gerektiğini dile getirdi.
RUSLARLA İŞBİRLİĞİNİ REDDETMİŞTİ
Cumartesi günü yüzlerce kişi Melitopol belediye binasının önünde toplanarak kaçırıldığı iddia edilen belediye başkanı Ivan Fedorov'un serbest bırakılmasını talep etmişti.
Fedorov, işgalin üçüncü gününde şehri ele geçiren Rus güçleriyle işbirliği yapmayı reddetmişti.
Fedorov, Cuma akşamı şehrin kriz merkezinden kafasında bir çantayla sürüklenirken görüldü.
Bu görüntüleri paylaşan Ukraynalı yetkililer, silahlı adamların Rus olduğunu belirtti.
Bu olaydan önce BBC'ye konuşan Fedorov, "Ruslarla hiçbir şekilde işbirliği içine girmiyoruz. Bize yardım etmeye çalışmadılar, bize yardım edemezler ve biz de yardımlarını istemiyoruz" demişti.
Rus yektililer Fedorov'un ortadan kayboluşuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Video Haberler
- 12 katlı binada 'çatlak' tedirginliği
- Otomobilini sattığı için tepki gösteren eşini vurdu
- Üniversiteli Rabia davasında yeni gelişme
- İstanbul'da kritik görüşme
- Tevfik Göksu'nun acı günü
- AKP'li başkandan 'Komünist Başkan' açıklaması
- Hekimler, İstanbul'da buluştu!
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
En Çok Okunan Haberler
- Prof. Dr. Şen'den İstanbul için yeniden kar uyarısı
- İddia: Putin'in sır gibi sakladığı bir hastalığı var
- Rusya’da, Instagram tamamen kapatıldı
- Borsa İstanbul'dan 'yukarı adım' kararı
- Akaryakıt ürünlerine ilk indirim geldi
- Bakan Koca'dan 'Tıp Bayramı' mesajı
- Rus ressamın oğlu kendisini Mc Donalds'a kelepçeledi
- Ukrayna'da anne ve oğlu yaşadıkları siteye gömüldü
- AKP'ye 'acil' çağrı
- İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı