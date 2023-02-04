Rusya, Ukrayna'nın saldırması durumunda her türlü silahı kullanacaklarını duyurdu

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:34

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 14:34

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, gündeme ilişkin konuştu.

Dmitriy Medvedev, Rusya'nın bir saldırıya karşılık verirken kendisini "sınırlamadığını" söyledi.

Medvedev, "Yanıtımız her şey olabilir. Putin bunu kesin bir dille ifade etti. Herhangi bir sınır koymuyoruz ve tehditlerin niteliğine bağlı olarak her türlü silahı kullanmaya hazırız" dedi.

Bu tür olası saldırıların "nükleer caydırıcılığın temelleri" de dahil olmak üzere Rus doktrinleriyle uyumlu olduğunu belirten Medvedev, "Sizi temin ederim ki verilecek yanıt hızlı, sert ve ikna edici olacaktır" ifadelerini kullandı.

"SONUÇ, TAM TERSİ OLACAK"

Medvedev, Rusya'ya saldırılar için Ukrayna'ya silah aktarmanın durumun diplomatik yollardan çözümünü kolaylaştıracağına inanan Batılı siyasetçilerin görüşlerinin "yanlış" olduğunu aktardı.

Medvedev, "Sonuç tam tersi olacaktır. Bu durumda müzakere olmayacak, sadece misilleme eylemleri olacak. Kiev'in yönetimi altında kalan tüm Ukrayna alevler içinde kalacaktır" dedi.