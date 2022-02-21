Rusya, Ukrayna'yı suçladı: Karakolumuz bombalandı

21 Şubat 2022 Pazartesi, 13:48

Ukrayna topraklarından yapılan havan topu saldırısında Rusya'da bulunan Rostov bölgesindeki sınır karakolu tamemen yok edildi.

Rusya merkezli Interfax'ta yer alan Rusya'nın federal güvenlik servisi FSB'nin açıklamasında, olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Açıklamaya göre, sözkonusu karakol Rusya'nın Ukrayna sınırına 150 metre mesafede bulunuyor.

Ukrayna hükümeti ve ülkenin doğusunda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçılar arasındaki çatışmalar perşembe gününden bu yana hız kazanmıştı.

UKRAYNA YALANLADI

Saldırı sonrası yapılan ilk açıklamalarda Rusya, saldırı için Ukrayna hükümetini suçlarken Ukrayna ordusu bu iddiayı reddetti.

