Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Bir baba ve kızı öldü

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:46

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 11:47

Rusya, Urkayna'nın Zaporiya kentini vurdu.

Zaporijya kentine hava saldırısı düzenleyen Rusya, içinde 3 kişinin bulunduğu bir binayı vurdu.

AFP'de yer alan habere göre, Zaporijya kent konseyi sekreteri Anatoliy Kurtev, saldırıda 50 yaşındaki bir baba ile 11 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada ise 46 yaşındaki annenin saldırının ardından enkaza dönen binadan yaralı olarak çıkarıldığı kaydedildi.