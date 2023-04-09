Rusya, Ukrayna'yı vurdu: Bir baba ve kızı öldü
Rusya'nın, Ukrayna'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda bir baba ve kızı hayatını kaybetti, anne ise yaralandı.
Rusya, Urkayna'nın Zaporiya kentini vurdu.
Zaporijya kentine hava saldırısı düzenleyen Rusya, içinde 3 kişinin bulunduğu bir binayı vurdu.
AFP'de yer alan habere göre, Zaporijya kent konseyi sekreteri Anatoliy Kurtev, saldırıda 50 yaşındaki bir baba ile 11 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada ise 46 yaşındaki annenin saldırının ardından enkaza dönen binadan yaralı olarak çıkarıldığı kaydedildi.
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