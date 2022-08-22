Rusya, Ukrayna'yı vurmaya devam ederken savaşta 6. aya yaklaşılıyor

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:49

Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsız bir ülke oluşunun 31. yıl dönümü olacak olan 24 Ağustos'ta iki ülke arasındaki savaş da altıncı ayını doldurmuş olacak.

Moskova'nın "özellikle çirkin" bir eylemde bulunabileceğini ifade eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, dikkatli olma çağrısında bulundu.

Reuters'ın haberine göre, Zelenski dün gece yayımlanan görüntülü mesajda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "tüm tehlikeleri" görüştüğünü ve söz konusu tehlikeleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere birçok lider ile paylaştığını ifade etti.

Zelenski, Rusya'ya atıfta bulunarak "Ukrayna ile ortak hareket eden tüm ülkeler terörist ülkenin bu hafta için yapabileceği hazırlıklar konusunda bilgilendirildi" dedi.

Financial Times'da yer alan ve Rusya'nın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler elçisi Gennady Gatilov'a dayandırılan haberde Erdoğan'ın iki ülke arasındaki diyaloğu canlandırma girişiminde bulunduğu, ancak Zelenski ile Putin arasındaki bir görüşme gerçekleştiği yönünde spekülasyonların doğru olmadığı ifade edildi.

Gatilov "Böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceği bir platform bulunmuyor" dedi.

FÜZE SALDIRILARI

Ukrayna Bağımsızlık Günü'nü savaş devam ederken kutlamaya hazırlanırken, yetkililer ülkenin doğusu ve batısında Rus saldırıları gerçekleştiğini ifade etti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya'ya yakın olan Nikopol kentinde gerçekleşen saldırı endişe yarattı.

Bölge valisi Valentin Rezniçenko, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada kentin beş kez vurulduğunu ifade etti. Rezniçenko, kente isabet eden 25 havan topunun üretim tesislerinde bir yangına neden olduğunu ve böyleece 3 bin konuta giden elektriğin kesildiğini belirtti.

Dün Zaporijya nükleer santraline yakın olan Nikopol kentine ve Cumartesi günü Ukrayna'nın ikinci en büyük nükleer santraline yakın olan Voznesensk kentine gerçekleştirilen saldırılar bir nükleer felaket gerçekleşeceği yönünde endişeleri kuvvetlendirdi.

Yetkililer dün, Ukrayna'nın Odesa kentine de füze saldırıları gerçekleştirildiğini açıkladı. Odesa, BM ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla imzalanan anlaşma kapsamında ihraç edilen tahıllar konusunda hayati önem taşıyan limanlara ev sahipliği yapıyor.

Bölge yönetiminden bir sözcü tarafından yapılan açıklamada beş tane Rus Kalibr füzesinin Karadeniz'den ateşlendiği ifade edildi.

Rusya dün yaptığı açıklamada Kalibr füzelerinin Ukrayna'nın ABD'de üretilmiş HIMARS füzelerini tuttuğu bir cephane deposunu imha ettiğini belirtirken, Ukrayna bir tahıl ambarının vurulduğunu söyledi.