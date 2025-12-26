Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.12.2025 20:07:00
Takım bulması istenmişti... Necip Uysal'dan ilk açıklama!

Beşiktaş'ın takımdan ayrılmasını talep ettiği Necip Uysal konuyla ilgili ilk açıklamalarını yaptı. Uysal, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok" dedi.

Beşiktaş 6'sı altyapı, 16'sı a takım olmak üzere 22 yıldır forma giyen Necip Uysal ve Mert Günok'un kendilerine takım bulmasını istedi. Necip Uysal konuyla ilgili açıklama yaptı.

Gazeteci Fatih Doğan'a konuşan tecrübeli oyuncu, "Bizim bildiğimiz de yapılan açıklama. Sergen hocanın sportif kararı dediler. Bildiğimiz başka bir gerekçe yok. Denedim ama hocayla da henüz konuşamadık. 22 yıldır şerefle formasını giydiğim camiama en ufak zarar verecek bir ifade kullanmak istemiyorum. O yüzden süreç. Anlamaya çalışacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

