Rusya uyardı: Buşehr Nükleer Santrali’nde durum kötüleşiyor

İran’daki Buşehr Nükleer Santrali çevresine yönelik saldırılar artarken, Rusya’dan kritik bir uyarı geldi. Rosatom Başkanı Aleksey Likhachev, santraldeki durumun giderek kötüleştiğini ve gelişmelerin 'en kötü ihtimallere doğru ilerlediğini' açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) da İran’dan aldığı bilgiye dayanarak, salı günü santral sahasına bir mühimmatın isabet ettiğini duyurdu.

Rosatom’dan yapılan açıklamada, salı akşamı Moskova saatiyle 21.00’de, santralin aktif çalışan 1 numaralı reaktör ünitesinin hemen yakınındaki bölgenin yeniden hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edildi.

Likhachev, sahadaki güvenlik riskleri nedeniyle durumun kötüleşmeye devam ettiğini vurgularken, Rosatom’un personel tahliye sürecinin üçüncü aşamasına geçtiğini açıkladı. Buna göre, bir grup çalışan kara yoluyla İran-Ermenistan sınırına doğru tahliye edilirken, iki grubun daha kısa süre içinde bölgeden ayrılması planlanıyor.

Öte yandan, Rus nükleer kurumu, mevcut koşullar nedeniyle santraldeki personel sayısını geçici olarak minimum seviyeye indirme kararı aldı.

İran, salı günü UAEA’ya yaptığı bildirimde Buşehr Nükleer Santrali sahasına yeni bir saldırı düzenlendiğini belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD’ye çağrıda bulunarak santralin hedef alınmaması konusunda “itidalli davranılması” gerektiğini vurguladı.