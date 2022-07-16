Rusya vanaları kıstı, Almanlar çözümü dev termosta buldu

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:26

Almanya'nın, Ukrayna'yı işgali sebebiyle yaptırım uyguladığı Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattının 'bakım çalışmaları' nedeniyle Almanya'ya yönelik gaz akışını 10 günlüğüne kesti. Söz konusu kesinti ile birlikte Almanya'nın Rusya'dan gaz tedariki büyük ölçüde azaldı. Almanya, Rusya'nın gaz tedarikini yeniden başlatmamasından endişeli.

ABC News'in haberine göre; Berlin yerel idaresi, Spree nehrinin kıyısında bulunan sanayi bölgesinde 56 milyon litreye kadar sıcak su depolayabilen termos özellikli kule inşa ediyor. Kuleyi inşa eden İsveç merkezli Vattenfall firması, Rus doğalgaz kaynakları kesilse bile dev termosun bu kış Berlin'deki evleri ısıtmaya yardımcı olacağını söylüyor.

Vattenfall firmasının yöneticilerinden Tanja Wielgoss, yapımı süren kuleyi, "İhtiyacımız olmadığı zamanlarda sıcak suyun depolanmasına yardımcı olacak devasa bir termos" şeklinde tarif ediyor.

Depolanan suyun sıcaklığını koruyacak kulenin bir diğer özelliği ise elektrik ihtiyacını karşılayabilir olması. Kule, içerisindeki suyu, güneş ve rüzgar santrallerinden gelen enerji ile kaynama noktasına getirirken, aynı zamanda elektrik arzının yetmediği dönemlerde dev bir pil görevi görecek.

Kömür ve gaz gibi fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji ile ısınma sorununu çözecek olan kule ile birlikte küresel ısınmaya neden olan fosil yakıtların sera gazı emisyonlarını düşürmesi hedefleniyor.

45 metre yüksekliği ve 200 Megawatt termal kapasitesi olacak olan kulenin yapım maliyeti 50 milyon euro (877 milyon TL) tutacak.