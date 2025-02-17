Rusya ve ABD, Riyad’da masaya oturuyor: Avrupa oyunun dışında mı kaldı?

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:22

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric ile başkent Moskova'da görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sırbistan ile petrol işletmeleri konusunda ortak çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Batı'nın Sırbistan'ın içişlerine müdahalede bulunduğunu belirten Lavrov, bunu kınadıklarını ve ülkelerin içişlerine karışmama ilkelerine uyulması gerektiğini vurguladı.

Rus ve Amerikan heyetlerinin yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapacağı görüşmeye katılacağını dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında diyaloğun başlatılması konusunda mutabık kalındığına dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Amerikalı muhataplarımızı dinleyeceğiz. Elbette tepki vermeye hazır olacağız. Daha sonra liderlerimize görüşmeye ilişkin bilgi vereceğiz. Onlar da bundan sonraki adımlara dair karar verecek."

"MESELENİN ÇÖZÜMÜNE YARDIMCI OLABİLİR"

Bakan Lavrov, "Rusya’nın Ukrayna ile ilgili toprak konusunda tavizler vermeye hazır mı?" sorusuna ilişkin, Rusya’nın girişimleriyle Ukrayna konusunda defalarca uzlaşıya varıldığını, ancak bunun hayata geçirilmediğini vurguladı.

Amerikan temsilcilerinin de Ukrayna krizine ilişkin uzlaşıları dile getirdiklerine dikkati çeken Lavrov, "Toprak konusunda taviz verilmesi konusu dile getirilmeye başladı. Ancak tarihi okumak lazım. Putin de bunu istiyor. Eski Sovyet yönetimi, Sovyet devletlerini oluştururken Ukrayna ile ilgili toprak konusunda zaten taviz verdi" diye konuştu.

Lavrov, ABD’nin Ukrayna krizinin çözüm sürecinde önemli rol üstlenebileceğine işaret ederek, "ABD, meselenin çözümüne yardımcı olabilir. Böyle bir desteğin mümkün olabileceği gerçeğini gizlemiyoruz. ABD, Ukrayna krizinde başından beri önemli rol oynuyor" dedi.

"AVRUPALILARIN MASADA OLMASINA GEREK YOK"

Almanya'da düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı'nı değerlendiren Lavrov, "Herkes kendi eylemlerinden sorumlu olmalı. Herkes yaptıklarının hesabını vermeli. İncil’de de bu yazıyor" ifadelerini kullandı.

Sergey Lavrov, Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne dair müzakerelere katılma isteğine ilişkin ise isteklerinin her zaman yerine getirildiğini, ancak bu şansı kullanmadıklarını söyledi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’un "Ukrayna’da ateşkesin sağlanması ve bunun Ukrayna’yı silahlandırmak için kullanılması gerektiği" yönünde açıklama yaptığına dikkati çeken Lavrov, "Avrupalıların yaklaşımı değişmedi. Bu sebeple, onların müzakere masasında ne yapabileceklerini bilemiyorum. Eğer onlar, kurnazca fikirler ortaya atmaya devam ederse, meselenin dondurulmasını konuşarak savaşı sürdürmeyi isterlerse, müzakere masasına çağrılmalarına gerek yok" diye konuştu.