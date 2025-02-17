Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın Türkiye'ye geliyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:19

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Ziyarete ilişkin bilgilendirmede bulunan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir" dedi.

Altun, "Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Zelenski #Volodimir Zelenski #Erdoğan #görüşme

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