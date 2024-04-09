Rusya ve İslam dünyası
Moskova’da bundan iki hafta önce büyük bir konser salonunda düzenlenen ve 140’tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı Rus gündeminin üst sıralarındaki yerini koruyor
Rus makamları,
olayın faillerinin ifadelerini
televizyon kanallarında yayımladı.
Burada failler, sürekli Ukrayna’dan
bahsediyor. Anlattıklarına göre
kendileriyle iletişime geçen Seyfullah
adlı biri, bunların her birine, 1’er
milyon Ruble para teklif etmiş.
Bu parayı da Ukrayna’ya geçtikleri
zaman alacaklarını söylemiş. Ayrıca
Ukrayna sınırının iki noktasında
-sınırı geçebilmeleri için- mayınların
temizlendiğini ve onların buradan
sınırı geçtikten sonra araçlarla Kiev’e
nakledileceklerini bildirmiş.
İFADELERİ GEÇERLİ OLMAZ
Rusya yönetimi, bu ifadelere
dayanarak eylemi planlayanın
Ukrayna olduğunu söylüyor. Rusya’nın
devlet başkanı ve şimdiki Güvenlik
Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri
Medvedev, bu saldırının planlayıcısının
“Kiev yönetimi” olduğunu, suç
ortaklarının ise ABD, İngiltere, Fransa
ve Almanya olduğunu ilan etti.
Ukrayna’dan bu sözlere henüz resmi
açıklama gelmedi. Fakat demeç veren
Ukraynalı uzmanlar, saldırıdan iki
hafta sonra üstelik de baskı alında
alındığı belli olan ifadelerin hiçbir
geçerliliğinin olmayacağını söylüyor.
Peki ama saldırı terör örgütü IŞİD
tarafından üstlenilmişken Rusya’nın
bunu görmezden gelerek -daha
ilk anlardan itibaren- saldırıda
Ukrayna’nın parmağının olduğunu
söylemesinin nedeni ne?
'TOPLUMSAL DESTEK' AMACI
Başlıca iki nedenden bahsedilebilir:
Birincisi, Ukrayna’ya karşı yürütülen
savaşa daha geniş toplumsal destek
bulmak (Bunu da Ukrayna halkını
topyekûn düşman ilan etmeden,
“Kiev yönetimini” ve onun arkasındaki
Batı’yı suçlayarak yapmaya
çalışıyorlar). Bunu, iki hafta önceki
yazıda değerlendirmiştik.
AÇILIMA KİLİSEDEN DESTEK
İkincisi ise önemli bir Müslüman nüfusa sahip olan ve İslam dünyası ile ilişkilerini yakınlaştırmaya çalışan Rusya’da, Müslüman karşıtı havanın ve söylemlerin oluşmasının önüme geçmek. Sovyetler Birliği’nin fiyaskoyla sonuçlanan 1979-1989 dönemindeki Afganistan macerası, Moskova’nın İslam dünyasıyla ilişkilerini bozmuştu. 1990’larda ve 2000lerin başlarındaki Çeçenistan savaşları da Rusya ile İslam dünyasının arasını iyice açmıştı.
Ne var ki ABD’nin 2003’te Irak’ı işgali sonucunda ABD ile Müslüman dünyası arasında başlayan soğumayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ustalıkla kullanarak Rusya’yı “İslam dostu bir ülke olarak ortaya koydu. Batı basınında, İslamiyete hakaret içeren yayınlara en fazla Rusya tepki gösteriyor.
Rusya’nın bu “İslam dünyası
açılımı”na en yoğun desteği de Rus
Ortodoks Kilisesi veriyor. Rus Patriği
Kiril, daha geçen yıl hem Putin’in
hem de kendisinin, Ortodoksluğun
Katoliklikten ziyade, İslamiyet’e
yakın olduğunu söyleyerek kilise
tarihinde bir çığır açmıştı. Rusya’nın
Batı ile ilişkileri bozuldukça, Asyalılık
ve Doğululuk vurgusunun arttığını
görüyoruz. Bunu ileriki yazılarda daha
ayrıntılı yazacağım.
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