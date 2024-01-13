Bakan olması tartışılmıştı: İlk ziyaretini Kiev'e yaptı

Yayınlanma: 13.01.2024 - 15:21

Güncelleme: 13.01.2024 - 15:21

Fransa'nın yeni Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, göreve gelmesinin ardından Ukrayna'ya ilk ziyaretini gerçekleştirdi ve Kiev'e Paris'in desteğinin devam edeceği sözünü verdi.

Sejourne'nin Polonya'ya uçtuğu ve oradan da Kiev'e geçtiği bildirildi. Bakanın çevresi ziyaretin sembolik olduğunu ve "Fransa'nın ve Avrupa'nın Ukrayna'ya olan destek ve bağlılığını yeniden teyit etmeyi" amaçladığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, basın açıklamasında Sejourne ziyaretinin amacını şu sözlerle aktardı:

"Jeopolitik gücümüze hizmet edecek bir genişlemeyi hayata geçirmek ve NATO ile tamamlayıcı bir şekilde kolektif güvenliğimize katkıda bulunacak Avrupa savunmasını derinleştirmek için daha büyük bir stratejik yakınlık çerçevesinde ortak hareketimizi güçlendirmeye yardımcı olmaktır. Avrupa'da Ukrayna'ya verdiğimiz uzun vadeli desteğin bir hatırlatması olan bu ilk seyahatin amacı da budur."

Fransız medyasının aktardığına göre Bakan, Ukrayna'ya varışında "Buraya Fransa'nın Ukrayna'yı uzun vadede ekonomik, askeri ve insani açıdan destekleyeceğini beyan etmek için geldim" dedi.

Sejourne, Volodimir Zelenski ile planlanan görüşmesinden önce Fransız temsilcilerin "Ukraynalıların bugün neye ihtiyacı olduğunu" anlamak için "bazı ziyaretler" gerçekleştireceğini söyledi.