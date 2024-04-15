Rusya ve İsrailli güvenlik yetkilileri Ortadoğu'daki gerginliği görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi, telefon görüşmesinde Ortadoğu'daki gerginliği ele aldı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 19:51
Rusya ve İsrailli güvenlik yetkilileri Ortadoğu'daki gerginliği görüştü
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Rusya Güvenlik Konseyinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Patruşev ve Hanegbi telefon görüşmesi yaptı.

Ortadoğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Patruşev, "gerilimin daha da artmasının önlenmesi amacıyla tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini ve Rusya'nın, anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğunu" vurguladı.

İRAN-İSRAİL GERGİNLİĞİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.


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