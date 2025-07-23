Rusya ve Ukrayna heyetleri Çırağan'da: Üçüncü defa İstanbul masası

Görüşmelerin saat 19.00’da başlaması, ardından Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ayrı ayrı basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor. Ateşkese yönelik beklentilerin düşük tutulduğu yorumları kamuoyunda ağırlık kazanırken toplantının ana gündem maddelerini, Ukrayna’dan Rusya’ya kaçırıldığı bildirilen çocukların durumu, savaş esirlerinin takası ve olası ateşkes koşullarının toplantının ana gündem maddeleri olacağı ifade ediliyor.

KİMLER KATILIYOR?

Rusya heyetini, 16 Mayıs ve 2 Haziran’da yine İstanbul’daki müzakerelerde temsil eden Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinski temsil ediyor. Moskova’dan gelen heyette ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Genel Müdürlüğü Başkanı Igor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.

Ukrayna’nın eski savunma bakanı, görevdeki Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov Kiev’den gönderilen heyetin başını çekiyor. Ukrayna heyetinde ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Danışmanı Oleksandr Bevz ile Genelkurmay Başkan Yardımcısı Oleksandr Dyakov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Serhiy Kıslıtsa dahil çok sayıda askeri yetkili bulunuyor.

Arabuluculuk görevini üstlenen Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Metin Gürak’ın görüşmelere katılıyor.

RUSYA VE UKRAYNA BAŞ BAŞA

Cumhuriyet’in müzakerelere yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre heyetler arası görüşme öncesinde Fidan, Ukrayna ve Rusya'nın delegasyon başkanları ile ayrı ayrı görüştü, ardından üçlü temaslara başlandı. Bakan Fidan'ın ayrılmasının ardından Umerov ve Medinski ikili formatta bir araya geldi. Heyet başkanlarının baş başa görüşmeleri sonrası delegasyonlar arası toplantıya geçileceği aktarıldı.

UKRAYNALILAR ÖNCE ANKARA'YA GİTTİ

Müzakereler öncesi Ankara’ya gittiği bildirilen Ukrayna heyetinin, Türk yetkililerle bir araya geldiği öğrenildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Saray’da Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı kabul ettiği basına yansıdı.

KREMLİN: MUCİZE BEKLEMEYİN

Görüşmelerden önce Kremlin'den yapılan açıklamada, “Ukrayna krizinin çözümü o kadar karmaşık ki esir asker ve cenaze değişimi gibi anlaşmalar bile bir başarı sayılır. Bu yüzden müzakerelerden mucizevi sonuçlar beklemek için bir neden yok” denmişti. Sözcü Dmitriy Peskov, “Birbirimize sunduğumuz memorandum taslaklarını görüşmemiz gerekiyor. Bu yüzden üst düzey bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalini konuşmadan önce çok çalışmamız lazım” ifadelerini kullanmıştı.

Moskova ve Kiev, 16 Mayıs ve 2 Haziran’daki müzakere turlarında İstanbul’da bir araya gelmişti. Yaralı durumdakiler ve 25 yaşından küçük esir durumundakiler dahil üzere 5 binden fazla askerin karşılıklı iadesi kararlaştırılmıştı. Biner savaş esirinin takas edilmesinde uzlaşılmıştı. Toplantılarda, yaklaşık 6 bin askerin cenazesinin de iadesi konusunda anlaşma sağlanmıştı. Ayrıca iki ülkenin, birbirine ateşkes şartlarını içeren belgeler sunduğu basına yansımıştı.