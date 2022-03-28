Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplanacak

28 Mart 2022 Pazartesi, 19:01

İstanbul’da yarın Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak müzakere için Rus heyeti İstanbul’a geldi. Rus heyeti taşıyan uçak 16.15 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Ardından heyet yoğun güvenlik önlemleri altında Beşiktaş’ta konaklayacakları Çırağan Sarayı’na giriş yaptı.

TOPLANTININ YERİ BELLİ OLDU

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı yarın saat 10.30’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilecek.