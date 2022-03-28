Son dakika: İstanbul'da kritik gün! Rusya - Ukrayna görüşmesi bugün
Üst düzey bir Türk yetkili, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin bugün İstanbul'da başlayacağını duyurdu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yaptığı açıklamada, görüşmelerin başarılı sonuçlanmasını umduğunu söyledi.
Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapacağı görüşmelerin bugün içinde başlaması bekleniyor. Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili bugün ilerleyen saatlerde barış görüşmelerinin başlayacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından iki taraf arasındaki yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmış, Ukraynalı müzakereci ise görüşmelerin bugün ile çarşamba günü arasında yapılacağını belirtmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin yapılması konusunda mutabakata varıldığını duyurulmuştu.
Görüşmelerin takvimi hakkındaki bilgiyi veren üst düzey Türk yetkili konu hakkında başka ayrıntı vermedi.
LAVROV'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin bugün-yarın gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Başarılı sonuçlanmasını umuyoruz" dedi.
Kremlin Sözcüsü Peskov ise, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” dedi.
İlgili Haberler
- Zelenski, Ukrayna’daki savaşın çarpıcı görüntülerini yayımladı
- Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali çalışanları bir aydan sonra görevlerini devretti
- Ukrayna savaşının bir aylık bilançosu
Video Haberler
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
- Güneşi gören İstanbullular sahillere akın etti
- Cam silerken 5'inci kattan düşen kadın ağır yaralandı
- Süt üreticileri uyardı
- Yargıtay Sedef'in katiline verilen cezayı fazla buldu
En Çok Okunan Haberler
- Madeni ve kağıt paranın üretim maliyeti, değerini aştı
- Herkes Löw'ü beklerken Fenerbahçe'den ters köşe!
- İllere göre vaka haritası açıklandı
- Kıvanç Tatlıtuğ'lu Yakamoz S-245'ten ilk fragman
- İspanya hükümeti, savaşa karşı ekonomik önlemler aldı
- İstanbul'da denizin rengi değişti
- Kırmızı halıda Oscar modası
- Bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
- İzmir İktisat Kongresi - 2
- Kenya'dan kuraklıkla mücadele için yardım çağrısı