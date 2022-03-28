Son dakika: İstanbul'da kritik gün! Rusya - Ukrayna görüşmesi bugün

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:58

Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin İstanbul'da yapacağı görüşmelerin bugün içinde başlaması bekleniyor. Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili bugün ilerleyen saatlerde barış görüşmelerinin başlayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından iki taraf arasındaki yüz yüze görüşmelerin bir sonraki turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmış, Ukraynalı müzakereci ise görüşmelerin bugün ile çarşamba günü arasında yapılacağını belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüş ve iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin yapılması konusunda mutabakata varıldığını duyurulmuştu.

Görüşmelerin takvimi hakkındaki bilgiyi veren üst düzey Türk yetkili konu hakkında başka ayrıntı vermedi.

LAVROV'DAN İSTANBUL AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, müzakerelerin bugün-yarın gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Başarılı sonuçlanmasını umuyoruz" dedi.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise, Rus ve Ukraynalı heyetlerin bugün Türkiye’ye gideceklerini belirterek, “Yüz yüze görüşmelere başlanmasına karar verilmesi bile başlı başına önemlidir” dedi.