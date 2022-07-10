Rusya yanlış bilgi vermekle suçladı: Alman gazeteye erişim engeli getirdi
Rusya İletişim Dairesi, Almanya'nın Die Welt gazetesinin internet sitesibe erişim engeli getirdi.
Rusya, Devlet Başkanı Putin'in "amacımız Nazi'lerden arındırmak" diyerek başlattığı Ukrayna işgali devam ederken Alman gazete Die Welt'in internet sitesine erişim engeli getirdi
Reuters'ın haberine göre; Rusya Savcıları, Batı'yı Moskova'nın Ukrayna'da "özel bir askeri operasyon" olarak nitelendirdiği olay hakkında yanlış bilgi yaymakla suçladı.
Rusya Savcıları ve Rusya İletişim Dairesi'nden kısıtlamanın nedeni hakkında açıklama yapmadı.
Rusya, savaşın başladığı 24 şubat tarihinden bugüne kadar BBC, Voice of America, Deutsche Welle ve diğer medya kuruluşlarına erişimi engelledi veya sınırlandırdı.
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