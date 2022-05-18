Rusya yaptırımlara cevap verdi: Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var
Rusya, temerrüt ilan etmeyeceklerini duyurdu.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da düzenlenen “Yeni ufuklar” adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anton Siluanov, Rusya’nın yaptırımlarda ilk şoku atlattığını belirterek, “Evet ekonomimizde düşüş olacak. Ekonominin tüm bu kısıtlamalara tepki vermemesi olanaksızdı. Ancak destek önlemleri almasaydık düşüş daha sert olurdu. İlk şoku atlattığımızı düşünüyoruz ancak yine de ilave yaptırım paketleri hazırlıyorlar” diye konuştu.
Siluanov, teknoloji alanında uygulanan kısıtlamaları aşmanın zaman alacağına işaret ederek, “Ancak makul bir bütçe ve mali politikayla ilave yaptırımlara direnç sağlayacağız ve mali bağımsızlığımızı muhafaza edeceğiz. Duvarlar örüp kendimizi içerisine kapatmayacağız” dedi.
'TEMERRÜT İLAN ETMEYECEĞİZ'
Siluanov, Rusya’nın temerrüde düşme tehlikesiyle ilgili de konuşarak, “Temerrüt ilan etmeyeceğiz, paramız var. Eğer Batılı sistemler bize kapalı olursa yabancılara son seçenek olarak rubleyle ödeme yaparız” yorumunda bulundu.
Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle, Rusya’nın vadesi gelen dış borçlarına yönelik temerrüde düşme ihtimali endişe yaratmıştı.
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