Rusya, yaptırımlarla mücadele etmek için Brezilya'dan yardım istedi

15 Nisan 2022 Cuma, 11:51

Rusya, Brezilya'dan, Batı'nın uyguladığı ağır yaptırımlara karşı koymasına yardım etmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve G20 içerisinde destek istedi. Reuters'in aktardığına göre, Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Brezilya Ekonomi Bakanı Paulo Guedes'e yazdığı bir mektup aracılığıyla bu desteği istedi.

Siluanov, "IMF ve Dünya Bankası'nda Rusya'yı karar alma sürecinden sınırlamak ve hatta ihraç etmek için çalışmalar yapılıyor" dedi. Rus bakan ayrıca, "Bildiğiniz gibi Rusya, ABD ve müttefikleri tarafından uygulanan yaptırımların neden olduğu zorlu bir ekonomik ve mali çalkantı döneminden geçiyor" ifadesini kullandı.

Siluanov, mektubun devamında, Rusya'nın uluslararası rezervlerinin neredeyse yarısının dondurulduğunu dış ticaret işlemlerinin engellendiğini dile getirdi. Bakan, yaptırımların IMF ve Dünya Bankası'nın temelini oluşturan Bretton Woods anlaşmalarının ilkelerini ihlal ettiğini söyledi. Siluanov, Guedes'e yazdığı mektupta, "G7 ülkelerinin yol açtığı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımların neden olduğu mevcut krizin, krizi çözmek için ortak hareket etmediğimiz takdirde uzun süreli sonuçları olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

BREZİLYA RUSYA'DAN YANA

Brezilya Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Ekonomik İlişkiler Sekreteri Erivaldo Gomes, mektupla ilgili sorulan soruya, "Brezilya, Rusya'nın çok taraflı kuruluşların bir parçası olarak kalmasını istiyor" dedi. Gomes, açıklamasına, "Brezilya'nın bakış açısına göre açık diyaloğu sürdürmek esastır. Bizim köprülerimiz uluslararası kuruluşlardır ve ilkemiz bu köprülerin korunması gerektiğidir" diye devam etti.

İşgalden birkaç gün önce Moskova'yı ziyaret eden Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Ukrayna krizinde Brezilya'yı tarafsız tuttu ve işgali kınamadı. bundan dolayı Biden yönetimi tarafından eleştirildi. Bolsonaro, işgalin başlamasından yaklaşık bir hafta önce 16 Şubat'ta Kremlin'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ziyaret ettiğinde "dayanışma" ifadesini kullanmıştı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Franca, Brezilya'nın ABD'nin istediği gibi Rusya'nın G20'den çıkarılmasına karşı olduğunu söyledi. Franca, 25 Mart'ta Senato'da düzenlenen bir oturumda yaptığı konuşmada, "Şu anda en önemli şey, G20 gibi tüm uluslararası forumların tam olarak işlemesi ve bunun için Rusya dahil tüm ülkelerin hazır bulunması gerekiyor"dedi.

ABD, G20 TOPLANTILARINA KATILMAYACAK

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen geçen hafta yaptığı açıklamada, işgali gerekçe göstererek ABD'nin Rusya'nın katılması durumunda G20 toplantılarına katılmayacağını söyledi.

