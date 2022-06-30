Rusya, Yılan Adası'ndan çekildi: Askeri birlikler görevlerini tamamladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri birliklerinin görevlerini tamamladığı için Yılan Adası’ndan çekildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Rus ordusunun eylemleri hakkında bilgi verdi.
İgor Konaşenkov, Yılan Adası’ndaki duruma değinerek, "Rusya, Rusya Silahlı Kuvvetleri, iyi niyet göstergesi olarak Yılan Adası'nda kendilerine verilen görevleri tamamladı ve buradaki askeri birlikleri geri çekti. Böylece Rusya Federasyonu'nun, BM'nin Ukrayna topraklarından tarım ürünlerinin çıkarılması için insani koridorunun organize edilmesi yönündeki çabalarına müdahale etmediği uluslararası topluma gösterildi" ifadesini kullandı.
Konaşenkov, "Karadeniz kıyısını hala mayınlardan temizleyen Ukrayna tarafının bu konuda adım atması gerektiğini" vurgulayarak, "Bu karar, Kiev'in Rusya'nın Karadeniz'in kuzeybatı kısmını tamamen kontrol etmesi nedeniyle tahılın çıkarılmasının imkansız olduğuna atıfta bulunarak, yaşanacak gıda krizi konusunda spekülasyon yapmasına izin vermeyecek" diye konuştu.
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