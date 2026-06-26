Rusya: Yüzlerce Ukrayna İHA'sı düşürüldü, Ukrayna'da yakıt istasyonları ve enerji altyapısı zarar gördü

Rusya Savunma Bakanlığı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ülke genelinde 660 Ukrayna insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu açıkladı. Bakanlık, bunun savaşın başlamasından bu yana tek gecede gerçekleştirilen en büyük İHA önleme operasyonlarından biri olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasına göre İHA'lar, Moskova'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 Rus bölgesinin hava sahasında, ayrıca Rusya'nın ilhak ettiği Kırım, Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldü.

ONLARCASI MOSKOVAYI HEDEF ALDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelen en az 47 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Sobyanin, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Acil durum ekipleri, İHA enkazlarının düştüğü bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı. İlk belirlemelere göre can kaybı veya ciddi maddi hasar bildirilmedi.

Son aylarda Ukrayna, özellikle Rusya'nın enerji tesislerini hedef alan uzun menzilli İHA saldırılarını artırdı. Kiev yönetiminin bu saldırılarla, Kremlin'in savaş finansmanında önemli gelir kaynaklarından biri olan enerji altyapısını hedef aldığı değerlendiriliyor. Geçtiğimiz hafta da Moskova'nın güneydoğusundaki bir petrol rafinerisinde Ukrayna saldırısı sonucu büyük bir yangın çıkmıştı.

UKRAYNA GENELİNDE ALARM

Öte yandan, Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünde hava saldırısı sirenleri çaldı.

Vatandaşları uyaran resmi sisteme göre Dnipropetrovsk, Vinnitsa, Jitomir, Kiev, Kirovograd, Nikolayev, Odessa, Poltava, Sumy, Harkiv, Çerkasy ve Çernigiv bölgelerinde alarm verildi. Ülkenin batı kesiminde ise sirenler devreye alınmadı.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Aleksandr Ganja, bölgede yakıt istasyonları ve altyapının yeniden saldırıya uğradığını açıkladı.

Ganja, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, hasar gören akaryakıt istasyonlarının Nikopol bölgesinde bulunduğunu, Sinelnikovo bölgesindeki altyapının da zarar gördüğünü belirtti. Ancak zarar gören tesislerin türü ve sayısına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Yetkili daha önce de bölgedeki çok sayıda akaryakıt istasyonu ve altyapı tesisinin saldırılarda hasar gördüğünü duyurmuştu.

ODESSA'DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa Bölgesi'nde enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle birçok yerleşim yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

İzmail Bölge Yönetimi'nin Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, enerji altyapısında meydana gelen hasar ve çıkan yangın nedeniyle Vilkovo kenti ile bazı kasabalarda elektrik kesildi.

Ayrıca, patlamaların ardından Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Poltava Bölgesi'nde de elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.