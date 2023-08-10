Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 2 ölü

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rusya'nın Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 10.08.2023 - 08:27
Rusya, Zaporijya'yı vurdu: 2 ölü
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Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Zaporijya'ya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırı sonucu yangın çıktığını aktaran Klimenko, olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Klimenko, "Zaporijya'ya saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de saldırıya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın "savaş suçu" işlediğini vurgulayarak "Rus teröristlerine yanıt, askerlerimiz sayesinde verilecektir" ifadesini kullandı.


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