Rusya Zelenski’nin memleketini vurdu

Yayınlanma: 14.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2023 - 04:00

Rusya’nın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de doğum yeri olan Krivoy Rog kentine önceki gece düzenlediği saldırıda yine siviller hedef oldu.

Hazar Denizi tarafından ateşlendiği bildirilen füzelerden birinin beş katlı bir apartmana isabet etmesi sonucunda en az 11 sivil yaşamını yitirirken 28 kişi de yaralandı. Olay nedeniyle ilçede bugün yas ilan edildi. Krivoy Rog, savaşta önemli bir lojistik merkezi olarak biliniyor.