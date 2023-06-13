Rusya, Zelenski’nin memleketini vurdu: 3 ölü, 25 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin memleketi Kryvyi Rih kentine gerçekleştirdiği füzeli saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 10:01
Rusya, Zelenski’nin memleketini vurdu: 3 ölü, 25 yaralı
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Rusya, Ukrayna’ya saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu gece saatlerinde Ukrayna’nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentini füzelerle vurdu.

Bölge Valisi Serhii Lysak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kryvyi Rih'e saldırı. Sivil alanlarda hasar meydana geldi. İlk bilgilere göre 5 katlı bir apartmandaki 3 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.

Vali Lysak saldırıda 25 kişinin de yaralandığını belirterek 19'unın hastanede olduğunu aktardı.

ZELENSKİ’NİN MEMLEKETİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, memleketi Kryvyi Rih’e gerçekleştirilen saldırıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Zelenski paylaşımında, “Rus katiller konutlara, şehirlere ve insanlara karşı savaşlarına devam ediyor. Maalesef ölü ve yaralılar var. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Teröristler asla affedilmeyecek ve fırlattıkları her füzeden sorumlu tutulacak” ifadelerini kullandı.


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