SIPRI: Rusya ve ABD nükleer cephaneliklerini artırdı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:10

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:11

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne (SIPRI) göre, Rusya ve ABD de dahil olmak üzere nükleer güçler cephaneliklerini aktif bir şekilde modernize ediyor ve konuşlandırılmış savaş başlıklarının sayısı Ukrayna savaşı sırasında artıyor.

SIPRI istatistiklerine göre Ocak 2023'te Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerin 9 bin 576'sı potansiyel kullanım depolarında olmak üzere toplamda yaklaşık 12 bin 512 nükleer silahı bulunuyordu. Bu rakam Ocak 2022'ye kıyasla 86'lık bir artış anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, yaklaşık iki bin savaş başlığı (neredeyse tamamı Amerikan ve Rus) yüksek alarm durumundaydı.

Rapor, 2023'ün başında konuşlandırılmış savaş başlığı sayısında 1.770 adetle ABD'yi ve 1.674 adetle Rusya'yı lider olarak tanımladı. İki ülke birlikte toplam nükleer silah stokunun yaklaşık yüzde 90'ına sahiptir. Onları sırasıyla 280 ve 120 adetle Fransa ve İngiltere takip etmektedir.

Araştırmacılar, 2022 yılında Rusya ve ABD'nin nükleer cephaneliklerinin büyüklüğünün "nispeten sabit kaldığı" sonucuna vardı. Kullanılabilir nükleer silah stoklarına ek olarak, her iki ülke de alarmı kaldırılmış binden fazla savaş başlığına sahipti. Bunlar şimdi kademeli olarak sökülmektedir.

ÇİN VE İNGİLTERE

SIPRI tahminlerine göre Çin'in nükleer cephaneliğinin büyüklüğü 350'den 410 savaş başlığına yükseldi. Bu sayının daha da artması bekleniyor. Raporun yazarları, Çin'in on yılın sonuna kadar nükleer cephaneliğini ABD ve Rusya'nın seviyesine çıkarabileceğine dikkat çekmiştir.

Çalışmada, 2022 yılında nükleer cephaneliğini arttırmayan İngiltere'nin de savaş başlığı stokunu arttırmasının muhtemel olduğu belirtildi. Bu sonuç, İngiliz hükümetinin 2021'de sınırı 225'ten 260'a çıkarma açıklamasına dayanıyor.

FRANSA

Çalışmaya göre Fransa nükleer programını geliştirmeye devam ediyor. Paris nükleer enerjiyle çalışan üçüncü nesil bir balistik füze denizaltısı ve havadan fırlatılan yeni bir seyir füzesi geliştiriyor. Mevcut sistemlerin onarılması ve modernize edilmesine yönelik bir programdan da bahsediliyor.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN

Hindistan ve Pakistan da kendi açılarından nükleer cephaneliklerini genişletiyor gibi görünüyor. Her iki ülke de 2022 yılında yeni tip nükleer dağıtım sistemleri geliştirmeye devam etmiştir. Hintlilerin uzun menzilli sistemleri aktif olarak geliştirmeye devam ettikleri kaydedildi.

KUZEY KORE VE İSRAİL

Rapora göre, Kuzey Kore askeri nükleer programına öncelik vermeye devam ediyor. Kuzey Kore 2022 yılında nükleer deneme patlaması yapmamış olsa da, liderliği 90'dan fazla füze denemesi gerçekleştirmiştir. SIPRI, Pyongyang'ın şu anda yaklaşık 30 savaş başlığına ve 50-70 tane daha üretmek için yeterli malzemeye sahip olduğunu tahmin ediyor.

Nükleer silahların varlığını kamuoyu önünde kabul etmeyen İsrail'in de nükleer cephaneliğini modernize ettiği belirtildi.