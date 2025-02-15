Rusya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Etkinlikler iptal edildi!

Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Altay Bölge Valisi Andrey Turçak, bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda, dersler ile etkinliklerin iptal edildiğini aktardı.

Rusya'da 6,4 büyüklüğünde deprem: Etkinlikler iptal edildi!
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AA
Yayınlanma: 15.02.2025 - 14:29

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, Altay bölgesindeki Koş-Agaç köyünün 27 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Deprem 6,4 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikte yaşandı" ifadesi kullanıldı.

DERSLER VE ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Altay Bölge Valisi Andrey Turçak ise, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildiğini kaydetti.

Bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda, dersler ile etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Turçak, ilk belirlemelere göre depremde, can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.


Etiketler: #altay #deprem #Rusya #etkinlik

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