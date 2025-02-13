Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 18.40 ve 18.42'de 4,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde iki dakika arayla 4,6 büyüklüğünde deprem
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AA
Yayınlanma: 13.02.2025 - 19:17

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.


Etiketler: #Ege Denizi #deprem #Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

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