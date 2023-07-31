Rusya'da ağaçlar kamp alanına devrildi: 3'ü çocuk 8 kişi öldü
Rusya’da etkili olan şiddetli fırtınada kamp alanına ağacın devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi.
Rusya şiddetli fırtınaya teslim oldu. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, orta kesimlerde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Volga Nehri'nin kuzeyindeki Mari El bölgesinde kamp alanına ağaç devrilmesi sonucu 3’ü çocuk 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Sekiz bölgeyi etkileyen fırtınada 76 kişi yaralanırken, yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı, 50 bina hasar gördü. Yetkililer bölge halkını ağaçlardan, hasarlı binalardan, yürüyüş yapmaktan ve yüzmekten kaçınmaları konusunda uyardı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkili olduğu sırada göl kıyısında yüzlerce kişinin kamp yaptığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi’nin olayla ilgili ceza davası açtığı duyuruldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme
- AB'den İsmailağacıları üzecek karar
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!
- Sicilleri kabarık ama hepsi silahlı
- O şehir hastanesi açılmadan tartışma yarattı