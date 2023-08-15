Rusya'da benzinlik patladı: 27 ölü

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki benzin istasyonunda patlama yaşandı. Patlama sebebiyle 27 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 09:10
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Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde dün akşam bir benzin istasyonunda patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 27 kişi olduğu bildirildi.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nin Başkanı Sergey Melikov, yaptığı yazılı açıklamada, Mahaçkale kentindeki benzin istasyonunda dün akşam yaşanan patlamada yaralananların tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Patlamada ölü sayısının 27, yaralı sayısının ise 102 olduğunu kaydeden Melikov, "Trajedinin nedenleri açıklığa kavuşturulmaktadır. Kolluk kuvvetleri, sonuçları adaleti ve Dağıstanlıların güvenliğini sağlayacak bir teftiş yürütüyor" dedi.

Dağıstan Soruşturma Komitesi de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.


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