Rus milletvekili Zatulin: Türkiye, Rusya'nın gerçek bir müttefiki değil

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:37

Güncelleme: 12.08.2023 - 13:07

Rus Devlet Duması ve Birleşik Rusya Partisi üyesi, Milletvekili Konstantin Zatulin, Türkiye'ye ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin, Rusya'nın bir müttefiki olmadığı" görüşünü dile getiren Zatulin, "Ülkelerimizin liderleri arasındaki ilişkiler ne kadar iyi olursa olsun, gerçekten iyi olsalar bile, Türkiye'de ve Türk siyasetinde olup bitenlerin ölçülü bir analizini göz ardı etmemeliyiz" dedi.

Avia.pro haber portalının aktardığına göre Zatulin, Türkiye'nin Kafkasya ve Hazar Denizi yakınlarında "aktif bir şekilde" varlığını arttırdığını öne sürerek, "Moskova yönetimini görmezden gelerek" Rusya Federasyonu'ndaki Türki halklarla "doğrudan" bağlar kurmaya çalıştığını savundu.

Zatulin, "Türkiye, eski Sovyet Orta Asya'sını kendisi için yeniden şekillendirmeye çalışıyor, şimdi Altay ile ilgilenmeye başladı, Moğolistan ile temaslar kuruyor vs." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLER BİZİM RAKİBİMİZ"

Bu stratejinin, "Ankara'nın etkisi altındaki bölgeleri birleştirerek bir "Büyük Turan" yaratmayı amaçlayan modern Türk liderliğinin ideolojisiyle bağlantılı" olduğunu savunan Zatulin, "Türkler, bizim rakibimiz. Bu toprakların entegrasyonu ya Moskova ya da Ankara etrafında olacak" diye konuştu.

Öte yandan Zatulin, Rusya'daki "Türk lobicilerin" artan etkisinden duyduğu endişeyi de dile getirerek Igor Korotchenko, Sergei Markov ve Maxim Shevchenko gibi pek çok uzman ve yayıncının, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerine "fazla olumlu" yaklaştığını kaydetti.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine dikkat çeken Zatulin, "Azerbaycan Türkiye'nin en yakın müttefikidir, dahası Azerbaycan ve Türkiye bugün askeri-siyasi bir ittifaka sahiptir" dedi.