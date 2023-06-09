Rusya'da bir apartmana İHA düştü: 3 yaralı

Yayınlanma: 09.06.2023 - 15:26

Güncelleme: 09.06.2023 - 15:26

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Voronej kentinde sabah saatlerinde bir apartmana insansız hava aracı düştü. Çarpmanın etkisiyle binada yangın çıkarken, itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kısa süren müdahalenin ardından yangının söndürüldüğü olayda 3 kişi hafif yaralandı.

Voronej Valisi Aleksandr Gusev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cam kırıkları nedeniyle yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da olayla ilişkin yaptığı açıklamada Ukrayna'yı suçladı. Peskov, "Kiev rejimi sivil tesislere ve insanların yaşadığı binalara saldırmayı sürdürüyor. Ancak biz de savaşmayı ve özel askeri operasyonu sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, binadan ve çevresinden drone parçalarının toplanarak inceleme başlatıldığı öğrenildi.

