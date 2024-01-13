Rusya'da büyük yangın: 50 bin metrekarelik alan kül oldu

Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:08

Güncelleme: 13.01.2024 - 16:08

Rusya’nın en büyük e-ticaret platformu olan Wildberries’in St. Petersburg kentindeki 70 bin metrekarelik deposunda saat 07.40 sıralarında yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyürken, bölgeye Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 270 personel ve 57 yangın söndürme aracı sevk edildi. Depodan yükselen yoğun duman ve alevler, yolcu uçaklarından da görüntülendi.

Şirketten yapılan açıklamada, depodaki herkesin tahliye edildiği, ayrıca müşterilerin zararlarının karşılanacağını duyuruldu.

Alevler ise ekiplerin yoğun çabalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınırken, deponun 50 bin metrekarelik bölümü kül oldu, bazı bölümlerinde çökme meydana geldi.

Maddi hasarın 10-11 milyar ruble (yaklaşık 126 milyon dolar) civarında olduğu açıklandı.

Yangının elektrik hatlarındaki arızadan başladığı öğrenilirken, St. Petersburg Savcılığı soruşturma başlattı.