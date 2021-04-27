Aylık geliri dudak uçuklatan Vebitcoin’in CEO’sunun dansöz oynatma görüntüleri ortaya çıktı

27 Nisan 2021 Salı, 11:23

Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Vebitcoin de faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Olayın ardından gözaltına alınan Vebitcoin’in ‘Baron’ lakaplı CEO’su İlker Baş‘ın dansöz oynatıp para taktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan lüks hayata düşkünlüğüyle tanınan İlker Baş ile eşi Güliz Baş’ın, yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi.

Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker – Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandıkları belirlendi.

Baş’ın polis ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira olduğunu söylediği ortaya çıkmıştı.

BAHİS ÇETESİNİN LİDERLERİNDE

Öte yandan lüks hayata düşkünlüğüyle dikkat çeken İlker Baş ile eşi Güliz Baş’ın, yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi.

Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker – Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Olayın ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, polis tarafından gözaltına alındı.