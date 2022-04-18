Rusya'da eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı engellendi.
2014'ten bu yana Kuzey Kafkasya'da yapılanan DEAŞ'lı teröristler, bölgede yeniden gündeme geldi. Rus güvenlik güçleri tedbirleri sıkılaştırıyor.
3 TERÖRİST YAKALANDI
Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkessk'te hükümet binasına saldırı hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalanarak tutuklandı.
YAZIŞMALAR ELE GEÇİRİLDİ
Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ'lı teröristler Çerkessk bölgesinde bir saldırı hazırlığı planlıyordu. Teröristlere ait el yapımı patlayıcı malzemeleri, telefon, telsiz ve teröristlerin yurtdışı ile irtibat sağladığı yazışmalar ele geçirildi.
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