Rusya'da eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:03

2014'ten bu yana Kuzey Kafkasya'da yapılanan DEAŞ'lı teröristler, bölgede yeniden gündeme geldi. Rus güvenlik güçleri tedbirleri sıkılaştırıyor.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Rusya Federasyonu'na bağlı Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nde terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti'nin başkenti Çerkessk'te hükümet binasına saldırı hazırlığındaki 3 DEAŞ'lı terörist yakalanarak tutuklandı.

YAZIŞMALAR ELE GEÇİRİLDİ

Federal Güvenlik Servisi Halkla İlişkiler Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre, DEAŞ'lı teröristler Çerkessk bölgesinde bir saldırı hazırlığı planlıyordu. Teröristlere ait el yapımı patlayıcı malzemeleri, telefon, telsiz ve teröristlerin yurtdışı ile irtibat sağladığı yazışmalar ele geçirildi.