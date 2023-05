Rusya’da film ve tiyatro yönetmenlerine tutuklama kararı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 18:09

Güncelleme: 18.05.2023 - 18:09

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rusya lideri Putin'i ve Ukrayna'nın işgalini şiddetle eleştiren film yapımcısı Aleksander Rodnyanski ve tiyatro yönetmeni Ivan Viripaev, Rus ordusu hakkında "yanlış bilgi yaymakla" suçlandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Moskova mahkemesi, "yanlış bilgi yaymakla" suçlanan Rodnyanski ve Viripaev'in tutuklanmasına karar verdi. Rusya İçişleri Bakanlığı ayrıca Viripaev'i federal arananlar listesine aldı.

Kiev doğumlu Rodnyansky, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından kısa bir süre sonra Rusya'yı terk etti. Rusya Adalet Bakanlığı Rodnyanski'yi "yabancı ajan" ilan etti.

Dört filmi Oscar ödüllerine aday gösterilen Rodnyanski, daha önce verdiği bir demeçte, "Her şeyi geride bıraktım. Şirketi, evi, her şeyi. Sahip olduğum her şeyi. Ancak savaş bittiğinde ve Putin devrildiğinde geri dönüşün mümkün olacağına inanıyorum. Rusya'nın birçok yönden cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Rusya bunu hak ediyor" ifadelerinde bulunmuştu.

Şu anda Rodnyanski'nin Cannes film festivali için Fransa'da bulunduğunun bilinmesinin yanı sıra Viripaev'in, Polonya'nın başkenti Varşova'da yaşadığı biliniyor.