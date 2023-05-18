Rusya'dan tahıl anlaşması çıkışı: Türkiye'deki seçimlerle ilgisi yok

Yayınlanma: 18.05.2023 - 15:58

Güncelleme: 18.05.2023 - 15:58

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın, tahıl anlaşmasının 60 gün daha uzatılmasını onayladığını teyit ederek, bu sürenin çok önemli olduğunu söyledi.

Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasının Türkiye'deki seçimlerle ilgisi olmadığını vurgulayarak, "Başlangıçta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tahıl girişimini önerdiğinde, bu girişim Türkiye ya da başka bir ülkeyle bağlantılı değildi" dedi.

Lavrov, anlaşmaya ilişkin şunları kaydetti:

"Nisan ayı sonunda New York'a yaptığım ziyaret sırasında Antonio Guterres kendi inisiyatifinin nasıl hayata geçirilebileceğine dair başka bir öneriyle geldi. Bu fikrin bir parçası olarak, Rusya ile Birleşmiş Milletler arasındaki memorandumun uygulanmasını sağlamayı taahhüt etti. İçinde bulunduğumuz koşullar ve ortaklarımızdan gelen talepler ışığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı, anlaşmanın iki ay daha uzatılması yönündeki girişimini, önümüzdeki iki ayın çok önemli olduğunun bilinciyle destekledik."

LAVROV'DAN GUTERRES'E ÖVGÜ

Lavrov, Guterres hakkında, "BM'nin Rus gübre ve gıda ihracatının önündeki tüm engelleri kaldırmayı taahhüt ettiği kendi girişimini uygulama sorumluluğunu kesinlikle anlıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "(Guterres) Elinden geleni yapıyor ve bunu görebiliyoruz; çalışanları da ellerinden geleni yapıyorlar, çünkü zaman zaman Rus tarım ürünlerinin normal ihracatını engelleyen yaptırımlar uygulayan ülkelerle temasa geçiyorlar, ancak henüz bir sonuç göremedik" diye ekledi.