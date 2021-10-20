Rusya’da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Rusya'da hapishane içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı.
Rusya'nın İvanovo Bölgesi'ndeki 4 Numaralı Hapishane’de gardiyanlar tarafından bir kedi boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşırken yakalandı.
Rusya Federal Cezaevi Servisi'nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
KEDİ GARDİYANLARIN ELİNDEN KAÇTI
Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken, uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi gardiyanların kapattığı odadan kaçtı. İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.
Rusya'da daha önce de kediler cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.
İlgili Haberler
- Tam 7 kez ölümden döndü, arkadaşları 'kedi' diyor
- Sokak Kedisi Diyarbakır’da mı?
- İstanbul'da 'kedi büyüklüğünde' fare kabusu: Gece yarısı evi terk ettiler
- Tahran'da sıra dışı 'Kedi Müzesi'
- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre kedi ve köpeklere çip enjekte edilecek
- 2 pitbull, saldırdıkları köpeği öldürdü, sahibi ve kedisini yaraladı
Video Haberler
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor
- Volkan Demirel'den Sedat Peker açıklaması
- Peker seni de beni de sağ bırakmaz
- İlk fırsatta Türkiye'ye saldıracaklar
- Ankara'da korkutan patlama
- AKP'de büyük kavga!
- Bomba itiraflar için karar verildi
- Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan 'Buldan' açıklaması
- Bahçeli kararını verdi: Oğlu da gitti!
- Bürokrasi kokuyu aldı!