Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü
Rusya'nın Kirov bölgesinde 'Mi-2' tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Mi-2' tipi helikopter, Kirov bölgesindeki Beleyenka köyü yakınlarında düştü.
Sağlık uzmanlarını taşıyan helikopterin düştüğü bölgede, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.
Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerinde inceleme yapıldığını bildirdi.
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