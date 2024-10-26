Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü

Rusya'nın Kirov bölgesinde 'Mi-2' tipi helikopterin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'da helikopter düştü: 4 ölü
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AA
Yayınlanma: 26.10.2024 - 23:19

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'Mi-2' tipi helikopter, Kirov bölgesindeki Beleyenka köyü yakınlarında düştü.

Sağlık uzmanlarını taşıyan helikopterin düştüğü bölgede, 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi, olay yerinde inceleme yapıldığını bildirdi.


Etiketler: #Rusya #helikopter #düştü

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