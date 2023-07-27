Rusya'da helikopter kazası: 6 kişi öldü
Rusya'ya bağlı Altay özerk Cumhuriyeti'nde helikopter kazası meydana geldi. Kaza sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, özerk Altay Cumhuriyeti'ndeki Tyungur köyünde helikopter kazası meydana geldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, kaza sonucunda 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Ria'da yer alan habere göre, bakanlık kazaya ilişkin yaptığı açıklamada "Özel bir helikopter iniş sırasında elektrik tellerine çarptı ve alev aldı. İtfaiye ve kurtarma birimleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor" ifadesinde bulundu.
Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'na göre, 12'si yolcu 3'ü mürettebat olmak üzere 15 kişi bulunuyordu.
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