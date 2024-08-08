Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı onayladı.

AA
Yayınlanma: 08.08.2024 - 16:37
Rusya’da kripto para madenciliği yasal hale geldi
Abone Ol google-news

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkede kripto para madenciliği kasım ayından itibaren yasal hale geldi.

Kararnameye göre, Rus hükümetinin belirleyeceği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabilecek.

NE OLMUŞTU?

Rusya Merkez Bankası 2021'de hazırladığı raporla ülkede kripto paraların tümüyle yasaklanmasını talep etmişti. Ancak kripto paralar, Ukrayna savaşının ardından Rus bankalarının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması nedeniyle ülkede giderek yaygınlaşmıştı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, 30 Temmuz’da yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar uluslararası ödemelerde kripto para kullanılmasının başlayabileceğini ifade etmişti.


Rusya haberleri kripto para haberleri Putin haberleri

İlgili Haberler

Rusya'da skandal olay: Satranç tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi!

Rusya'da skandal olay: Satranç tahtasına cıva dökerek rakibini zehirledi!
Ukrayna'nın saldırıya giriştiği Rusya'nın Kursk bölgesinde olağanüstü hal

Ukrayna'nın saldırıya giriştiği Rusya'nın Kursk bölgesinde olağanüstü hal
Rusya’nın altın rezervleri 2000’den bu yana en yüksek seviyede

Rusya’nın altın rezervleri 2000’den bu yana en yüksek seviyede
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler