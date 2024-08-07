Myanmar, Rusya'dan destek istedi: Yaşananlar terör olarak görülmeli

Myanmar'da ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) Başkanı Khin Yee, Rusya'dan terörle mücadele konusunda destek talebinde bulunarak, "Yaşananlar iç siyasi çekişmeler olarak değil, terör olarak görülmeli" ifadesini kullandı.

AA
Yayınlanma: 07.08.2024 - 08:09
Myanmar, Rusya'dan destek istedi: Yaşananlar terör olarak görülmeli
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Myanmar'da ordunun desteklediği Birlik, Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) Başkanı Khin Yee, Rus haber ajansı Ria'ya verdiği röportajda, Myanmar'daki durumu değerlendirdi.

USDP ile Rusya'da iktidardaki Birleşik Rusya Partisi arasında 18 Haziran'da işbirliği anlaşması imzalandığına işaret eden Yee, Rusya ile Batı'nın sömürgecilik politikasına karşı çıktıklarını belirtti. Yee, "Dünyada sömürgeciliğin olmaması ortak hedefimiz. Sömürgecilik hareketlerinin ortadan kalkmasını istiyoruz" dedi.

Batı'nın uyguladığı yaptırımlara karşı çıktıklarını ifade eden Yee, bu yaptırımların küresel ekonomiyi bozduğunu, eşitlik ilkesine dayalı bir dünya düzeninin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Yee, Myanmar'da terörle mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Ülkemizde yaşananlar, yasa dışı silahlı grupların yerel halka karşı insanlık dışı terör eylemlerinden ibaret. Bu gruplar, hükümet ve yönetime değil, sivil halk için tehdit oluşturuyor. Sınır bölgeler dahil ülkemizde güvenlik ihlallerini dikkate alın ve yaşananların gerçek nedenini görün. Rusya'dan terörle mücadele konusunda destek istiyoruz. Bunun için ülkede yaşananların nedenlerini anlamak lazım. Yaşananlar iç siyasi çekişmeler olarak değil, terör olarak görülmeli."


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