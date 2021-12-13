Rusya'da manastır yakınındaki okulda patlama meydana geldi

Sputnik'te yer alan habere göre, kimliği bilinmeyen bir kişi Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.





Olayda en az 7 kişinin yaralandığı ve saldırganın hayatını kaybettiği belirtildi.





Rusya Soruşturma Komitesi’nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi” dedi.



