Rusya'da manastır yakınındaki okulda patlama meydana geldi
Rusya’nın Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi el yapımı patlayıcı infilak ettirdi.
Sputnik'te yer alan habere göre, kimliği bilinmeyen bir kişi Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.
Olayda en az 7 kişinin yaralandığı ve saldırganın hayatını kaybettiği belirtildi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi” dedi.
Patlamanın manastıra ait alanda bulunan okulun yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı.
SALDIRGAN ESKİ BİR ÖĞRENCİ
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 8.24’te Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın yanındaki Ortodoks okuluna ait alana giren 18 yaşındaki bir mezun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Ön verilere göre, kendisi ve 15 yaşındaki bir genç yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
Rus Ortodoks Kilisesi’nin Moskova İdaresi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, saldırganın patlama nedeniyle yaralanması sonucunda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
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