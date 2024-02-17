Rusya'da 'Navalni' protestoları: Çok sayıda gözaltı var

Rusya’da muhalif lider Aleksei Navalni’nin tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde sokaklara dökülen Navalny destekçilerine polis müdahale etti, 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.02.2024 - 14:26
Rusya'da 'Navalni' protestoları: Çok sayıda gözaltı var
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en sert muhalifi olarak nitelendirilen Navalni’nin dün tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybetmesinin ardından destekçileri sokaklara döküldü. Rus polisi ise cadde ve meydanlarda önlem alarak protestolara engel olmaya çalıştı.

Göstericiler bazı kentlerde, “Katil Putin” sloganlarıyla yürüyüşe geçerken, park ve anıtlara Navalni anısına çiçek bırakmak istedi. Ancak polis giderek kalabalıklaşan gruplara müdahale etti. Bazı göstericiler polisin engellemesine direnince gözaltı işlemleri başlatıldı.

Navalni destekçilerinin en yoğun olduğu kent olan St. Petersburg’ta 64 kişi gözaltına alındı. Başkent Moskova’da da yürüyüşe geçen kalabalığa polis müdahale etti, 11 kişi gözaltına alındı. Nijniy Novgorod kentinde ise Navalny destekçileri kar yağışına rağmen sokağa çıkarken, polis ve göstericiler arasında arbedeler yaşandı, 15 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Bryansk, Krasnodar, Tver, Belgorod, Rostov ve Murmansk gibi bölgelerde de çok sayıda kişi Navalni protestolarında gözaltına alındı.

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Rus sivil toplum örgütü OVD-Info, 8 şehirde 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı protestoların yasal olmadığını belirtti.

Rus muhalefet lideri, yolsuzluk karşıtı aktivist ve avukat olan Navalni, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresinin yolsuzluk vakalarını araştırıyordu.

Rusya’da 2020 yılında uçaktayken zehirlenen ve 2021’de tedavi gördüğü Almanya’dan Rusya’ya dönüşünde tutuklanan Navalni, 4 Ağustos 2023’te Rusya’daki muhaliflerin protestolarını organize etme, Rusya’da yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yasa dışı eylemler düzenleme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kremlin aleyhine ifadeler ve “aşırılık” yanlısı eylemleri finanse etme suçlamalarıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mart 2022’de dolandırıcılık ve mahkemeye itaatsizlik suçlamalarıyla 9 yıl hapis ve 1 milyon 200 bin ruble para cezasına çarptırılan Navalni için tutuklu bulunduğu süre içinde toplamda 5 farklı suçlamadan dava açılmıştı.


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