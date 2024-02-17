Türkiye'nin en fazla gaz ithal ettiği ülkeler: Rusya üçüncü sıraya yerleşti

Yayınlanma: 17.02.2024 - 12:13

Güncelleme: 17.02.2024 - 12:17

Türkiye'nin geçen yıl 21 ülkeden gaz satın aldığı belirtildi. Bu gazın İstanbul'a tedarikinde ilk beş sırada yer alan Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan ve Nijerya 2,21 milyar dolarlık toplam ithalatın %99,78'ini oluşturdu.

Aynı zamanda, 2023 yılında 2022 yılına kıyasla Türkiye'nin gaz alımları parasal olarak %9 azalarak 2,21 milyar dolara gerilerken, fiziksel hacim olarak neredeyse iki katına çıkarak 3,9 milyon tona ulaştı.

Üst üste ikinci yılda da Cezayir ve ABD, sırasıyla 1 milyar dolar değerinde 1,8 milyon ton ve 628 milyon dolar değerinde 1,1 milyon ton gaz tedarik ederek Türkiye'nin başlıca gaz ihracatçıları olmaya devam etti.

Geçen yılın sonunda Rusya, Kazakistan'ı üçüncü sıradan geçerek fiziksel arzı üç kat artırarak 629 bin tona, parasal olarak ise 2,4 kat artırarak 348 milyon doların üzerine çıkardı.

Dördüncü sırada yer alan Kazakistan, Türkiye'ye 155 milyon dolar değerinde yaklaşık 265 bin ton hammadde ihraç ederken, altıncı sıradan beşinci sıraya yükselen Nijerya ise yaklaşık 60 milyon dolar değerinde 105,4 bin ton hammadde ihraç etti.

Ayrıca, Fransa, Romanya, Tunus, Irak ve Danimarka 2023'te Türkiye'ye gaz tedarikini durdururken, Güney Kore, Yunanistan, İran, BAE ve Hong Kong'un gaz tedarikine başladığı belirtildi.