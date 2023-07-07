Rusya’da patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 6 kişi öldü

Rus haber ajansı Tass, patlayıcı üreten fabrikadaki patlama sonucunda 6 kişinin öldüğünü bildirdi.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 14:13
Rusya’da patlayıcı üreten fabrikadaki patlamada 6 kişi öldü
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Rusya’nın Samara bölgesinde patlayıcı da yapan kimyasal ürün fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

TASS haber ajansına göre, Samara bölgesinde Çapayevsk şehrinde Promsintez fabrikasında boru hattının sökülmesi esnasında patlama oldu. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Promsintez fabrikası, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki kimyasal ürün ve endüstriyel patlayıcı madde üreticilerinden birisi olarak biliniyor.


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