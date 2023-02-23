Rusya’da savaş uçağı düştü: 1 ölü

Rusya Hava Kuvvetleri’ne ait bir Su-25 tipi savaş uçağının düştüğü, pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 14:52
Rusya’da savaş uçağı düştü: 1 ölü
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Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Belgorod bölgesinde Rus hava kuvvetlerine ait savaş uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görevini tamamlayan Su-25 tipi savaş uçağının Belgorod bölgesindeki havaalanına dönüşü sırasında düştüğü belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken yapılan açıklamada, uçağın teknik bir sorun nedeniyle düşmüş olabileceği kaydedildi. Bakanlık, uçağın boş bir araziye düşmesi sonucu bölgede hasar meydana gelmediğini ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana sınırdaki Belgorod bölgesi birçok kez saldırıların hedefi olmuştu.


Belgorod savaş uçağı Rusya

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