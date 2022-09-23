Rusya'da seferberlik ilanı: Savaştan kaçan erkekler sınırda kuyruk oluşturdu

23 Eylül 2022 Cuma, 07:57

Moskova Yönetimi 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekâtta hedeflerine ulaşamayınca çarşamba günü kısmi askeri seferberlik kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm devlet kanallarında yayınlanan konuşmasıyla duyurduğu seferberlik ilanının ayrıntılarını ise Savunma Bakanı Sergey Şoygu vermişti. Buna göre; kısmi seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek asker göreve çağrılacaktı.

SINIRDA KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Haberin ardından Ruslar hem kara hem havayoluyla ülkeyi terk etmeye başladı. Gürcistan sınırında kilometrelerce kuyruk oluştu. BBC'den Rayhan Demytrie'ye isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir erkek, potansiyel olarak savaşa gönderilecek gruba girdiği için, yanına hiçbir şey almadan pasaportunu kaptığı gibi sınıra yönlendiğini ifade etti.

Tanıklar Rusya'nın Gürcistan sınırındaki Upper Lars kontrol noktasındaki araç kuyruğunun yaklşaık 5 kilometre olduğunu bildirdi. Bölgeden gelen videolarda bazı araç ya da kamyon sürücülerinin sıkışan trafikte araçlarından indiği görülüyor.

İSTANBUL, BELGRAD VE DUBAİ...

Gürcistan, Rusların vize almadan girebildiği birkaç komşu ülkeden biri. Rusya ile 1300 kilometre sınırı paylaşan Finlandiya ise vize istiyor. Finlandiya sınırında da gece boyu trafik olduğu fakat bunun yönetilebilir seviyede kaldığı aktarıldı.

Havayoluyla ulaşılabilen noktalar arasında ise İstanbul, Belgrad ve Dubai başı çekiyor. Askeri seferberlik kararının ardından Türk Havayolları'nın (THY) bilet fiyatlarında aşırı artış dikkat çekmişti.

Kremlin ise askerlik çağındaki Rus erkeklerinin ülkeden kaçtığına yönelik Batı basınında yer alan haberin "abartı" olduğunu savunuyor.