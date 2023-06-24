Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı: Kremlin ile Wagner karşı karşıya!

Yayınlanma: 24.06.2023 - 01:23

Güncelleme: 24.06.2023 - 09:11

Rus paralı özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in, Rusya Savunma Bakanlığı'na yönelik silahlı ayaklanma çağrıları Kremlin'i harekete geçirdi. Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alarak, "Şoygu korkakça Rostov'dan kaçtı, bir kadın gibi kaçtı, bu yaratık durdurulacak. Savaşçılarımızın ve on binlerce Rus askerini yok edilmesine neden olanlar (Rusya askeri yöneticileri) cezalandırılacak, kimsenin karşılık vermeye kalkmaması gerek" dedi.

Prigojin, şöyle devam etti:

"Savaş, bir avuç yaratığın zafer kazanması ve kendilerini öne çıkartması, Rusya’nın ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu göstermesi ve böylece Şoygu’nun Mareşal Yıldızı alması için gerekliydi. Savaş, Rusya'yı yöneten oligarklar için gerekliydi. Medvedçuk’u Ukrayna Devlet Başkanı olarak atamak için savaşa ihtiyaç vardı. Zelenski müzakereye hazırdı. Tek yapılması gereken Olimpos'tan inip Zelenski ile konuşmaktı. 60 adet Leopard tankının imha edildiği tamamen yalan. Sadece 2 Leopard ve birkaç Bradley imha ettik. Rus ordusu Zaporijya ve Herson yönünde geri çekiliyor. Ukrayna ordusu Rus ordusunu püskürttü. Ukrayna 8 yıl boyunca Donbas'ı bombalamadı, sadece Rus mevzileriyle ateş teatisinde bulundu. Tüm bu yıllar boyunca Donbas, özellikle de başkanın yönetimindeki çalışanlar tarafından çalındı. Ukrayna NATO ile Rusya'ya saldırma niyetinde değildi, Rusya Savunma Bakanlığı halkı ve başkanı kandırıyor."

KREMLİN'DEN "TEDBİR" AÇIKLAMASI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin etrafında gelişen durumdan haberdar olduğunu söyledi.

Peskov, "Başkan Putin, Prigojin ile ilgili tüm gelişmeler hakkında bilgilendirildi. Gerekli tedbirler alınıyor" dedi.

FSB SORUŞTURMA BAŞLATTI

Durumun ciddiyeti ve Rusya Federasyonu'nda çatışmaların tırmanması tehdidi nedeniyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Prigojin'in silahlı ayaklanma çağrısına ilişkin cezai soruşturma başlattı.

FSB, "Wagner, savaşçılarını telafisi mümkün olmayan hatalar yapmamaya, Rus halkına karşı herhangi bir zorlayıcı eylemi durdurmaya, Prigojin'in suç teşkil eden ve haince emirlerini yerine getirmemeye ve onu gözaltına almak için tedbirler almaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

FSB, Prigojin'in açıklamaları ve eylemleriyle aslında Rusya'da "silahlı bir iç çatışma" başlatılması çağrısında bulunduğunu ve "faşist Ukrayna güçlerine karşı savaşan Rus askerlerini sırtından bıçakladığını" kaydetti.

ULUSAL TERÖRLE MÜCADELE KOMİTESİNDEN AÇIKLAMA

Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), FSB'nin Prigojin'in silahlı ayaklanma çağrısı üzerine bir ceza davası açtığını açıkladı.

Açıklamada, "Bu bağlamda FSB, silahlı isyan çağrısında bulunmak suçlamasıyla bir ceza davası açmıştır. Yasadışı eylemlerin derhal durdurulmasını talep ediyoruz" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner grubunun kamplarına yönelik "saldırılar" hakkında yayınlanan tüm bilgilerin gerçek dışı olduğunu söyledi. Bakanlık, iddiaları bir "bilgi provokasyonu" olarak nitelendirdi.

FSB de Prigojin adına sosyal ağlarda yayılan ve Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Wagner'in arka birimlerine yönelik füze ve bombalama saldırıları düzenlendiği iddialarını reddederek, bunun bir bilgi provokasyonu olduğunu duyurdu.

Military vehicles are starting to move into the government district of the Moscow. This detachment has orders to protect the State Duma. #Russia #Coup #Moscow pic.twitter.com/1cDQ2EMiiA — (((Tendar))) (@Tendar) June 23, 2023

KOMUTANLARDAN MOSKOVA YÖNETİMİNE DESTEK MESAJLARI

Ukrayna'da savaşan Rus birliklerinin komutanlarından Orgeneral Sergey Surovikin, Wagner savaşçılarına durmaları ve devlet yönetimine itaat etmeleri çağrısında bulunduğu bir ses kaydı yayınladı.

Surovikin, "Çok geç olmadan, bunu yapmak gerekli ve zorunludur: Rusya Federasyonu'nun halk tarafından seçilmiş Başkanının iradesine ve emrine boyun eğin, sütunları durdurun, onları daimi konuşlanma noktalarına ve yoğunlaşma alanlarına geri gönderin, tüm sorunları yalnızca Başkomutan'ın liderliğinde barışçıl bir şekilde çözün" dedi.

Surovikin, "Sizinle birlikte savaştık, risk aldık, birlikte kayıplar verdik, birlikte kazandık. Biz aynı kandan geliyoruz. Bizler savaşçıyız. Sizi durmaya çağırıyorum. Düşman sadece iç siyasi durumumuzun tırmanmasını bekliyor. Ülkenin bu zor zamanında düşmanın ekmeğine yağ süremeyiz" diye ekledi.

Korgeneral Vladimir Alekseev, Wagner grubuna atıfta bulunarak "Rusya'nın ve Rus Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe indirilemeyeceğini" söyledi.

Alekseev, "Niyetiniz ne olursa olsun, bu ülkeye ve Başkan'a vurulmuş bir darbedir. Silahlı kuvvetlerin üst düzey yöneticilerini atama hakkı sadece Başkan'a aittir ve siz onun yetkilerine tecavüz etmeye çalışıyorsunuz. Bu bir darbedir. Sizden tekrar düşünmenizi istiyorum, bunu şimdi yapmanıza gerek yok. Çünkü Rusya'nın ve silahlı kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe düşünemezsiniz. Böyle bir provokasyon ancak Rusya Federasyonu'nun düşmanları tarafından yapılabilir. Sizden şimdi durmanızı rica ediyorum, silahlı kuvvetler tarafından birimlerinize karşı herhangi bir silah kullanımı olmamıştır ve olmayacaktır. Şu anda ülke içinde bir iç savaş çıkarmak için henüz yeterli zamanımız yok. Aklınızı başınıza alın!" açıklamasında bulundu.

ÖZEL BİRİMLER ALARMA GEÇİRİLDİ

TASS'ın kolluk kuvvetlerinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Rus Muhafız Servisi'nin OMON ve SOBR birimleri Moskova'da alarma geçirildi ve en önemli tesisler yüksek koruma altına alındı.

Kaynak, "Moskova'da güvenlik önlemleri güçlendirildi, tüm önemli tesisler, devlet makamları ve ulaşım altyapısı nesneleri yüksek koruma altına alındı" dedi.

Military police stopping traffic in the north of Rostov on Don https://t.co/rf6CIpLwUs pic.twitter.com/3KvEElk8Rd — Liveuamap (@Liveuamap) June 23, 2023

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'da yaşanan silahlı ayaklanma çağrıları sonrası resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakanlık, olaylara ilişkin, "İzliyoruz" mesajını paylaştı.

"UKRAYNA, PROVOKASYONDAN YARARLANMAYA ÇALIŞIYOR"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, "Prigojin'in silahlı ayaklanma çağrısından faydalandığını ve Bahmut yönüne bir saldırı için güçlerini yoğunlaştırdığını" duyurdu.

Bakanlık, "Prigojin'in durumun düzensizleştirilmesine yönelik provokasyonundan yararlanan Kiev rejimi, 35. Deniz Tugayı ve 36. Mekanize Tugay'a bağlı güçleri saldırı eylemi için Bahmut yönünde yoğunlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Rus Güney Muharebe Grubu askerlerinin "topçu ve hava saldırılarıyla düşmanı hedef aldığını" kaydetti.