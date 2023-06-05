Rus Yarbay, Wagnerlere ateş açtı: ‘Dost ateşi...’

Yayınlanma: 05.06.2023 - 16:59

Güncelleme: 05.06.2023 - 16:59

Donbass’ın Bahmut bölgesindeki yoğun çatışmalar sonrası cephe hattının arkasına çekilen Wagner grubu dost ateşine maruz kaldı. İddiaya göre 72. Piyade Tugayı komutanı Yarbay Roman Venevitin, emrindeki askerlerle birlikte Wagner grubuna ait bir araca ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken Wagner grubu Venevitin’i gözaltına aldı.

Rus yarbay, Wagnerlere ait Telegram hesaplarında dün paylaşılan sorgu videosunda suçunu itiraf etti. Venevitin, saldırıda bulunduğu sırada alkol etkisi altında olduğunu iddia etti. Saldırma sebebinin Wagnerlere karşı bireysel düşmanlığından ötürü olduğunu savundu.

Ayrıca yarbay, bir grup Wagner militanının silahlarına el koyduklarını da söyledi.

ORDUYLA GERİLİM BÜYÜYOR

Olay, Wagner grubuyla Rus ordusu arasındaki ilk gerilim değil. Wagner grubunun CEO’su Yevgeni Prigojin, Bahmut muharebesi sırasında bir çok kere Rusya Savunma Bakanlığına ağır eleştirilerde bulunmuştu. Prigojin, Savunma Bakanlığı’nda Wagnerleri sabote edenlerin olduğunu, bu nedenle çatışmaları sürdürecek kadar mühimmatın gönderilmediğini iddia etmişti.

Prigojin’in hayatını kaybeden Wagner militanlarını da gösterdiği videoda isim vererek Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya ağır hakaretlerde bulunması Rusya’da büyük tartışmalara neden olmuştu.

Wagnerler, zafer ilan ettikleri Bahmut muharebesi sonrası mevzilerini Rus ordusuna devrettiler ve cephe arkasına çekildiler. Yevgeni Prigojin, geçen hafta çektiği videoda çekilen Wagner güçlerinin Rus ordusu tarafından vurulduğunu iddia etmişti.