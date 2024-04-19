Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Stavropol Krayı’nda bir Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik bombardıman uçağının teknik arıza yüzünden düştüğünü duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2024 - 08:47
Rusya’da Tu-22M2 bombardıman uçağı düştü
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Uçağın, Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görevini yerine getirdikten sonra Stavropol Krayı’ndaki üssüne dönerken ıssız bir yere düştüğünü bildirildi.

Paraşütle atlayan pilotlardan üçünün arama kurtarma ekipleri tarafından bulunarak tahliye edildiği, dördüncü mürettebatı arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.


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